وزير الرياضة السعودي يسلم كأس السوبر لفريق النصر عقب فوزه على الهلال بثلاثية نظيفة

توج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، فريق نادي النصر بكأس السوبر السعودي للموسم الرياضي الحالي، بعد فوزه على شقيقه فريق نادي الهلال بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت 30 يناير 2021م، على ملعب الملك فهد بالعاصمة الرياض.

وبهذه المناسبة، هنأ سموه مجلس إدارة نادي النصر وأعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين بهذا الإنجاز، متمنيًا لنادي الهلال حظًا أوفر في المنافسات المقبلة.