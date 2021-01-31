أجور وتعويضات العمال على طاولة "خطة البرلمان".. اعرف التفاصيل

الأحد 31/يناير/2021 - 08:27 ص
أرشيفية
أرشيفية
دينا إبراهيم
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، 5 اجتماعات لها، خلال الأسبوع الجاري، وذلك لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة للسنة المالية 2019-2020.

ومن المُقرر أن يشهد اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، متابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة التي أوردتها في التقرير العام للجنة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018-2019 فيما يخص حساب ختامي الموازنة العامة، كما تبحث اللجنة في اجتماعها تدارس الصورة الإجمالية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2019-2020 من واقع حسابها الختامي.

وتناقش اللجنة في اجتماعها، غدًا الاثنين، بحث وتدارس نتائج تنفيذ الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) للسنة المالية 2019-2020 من واقع حسابها الختامي مع التركيز على الاعتمادات الفعلية التي خُصصت لممثلي الوزارات في البعثات الدبلوماسية القنصلية بالخارج وأثرها على تحقيق الأهداف المرجوة، وفي ضوء مقتضيات ترشيد الإنفاق.

وتستكمل اللجنة في اجتماعها الثاني، لنفس اليوم، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزارء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

هذا، وتناقش اللجنة في اجتماعها، بعد غدٍ الثلاثاء، بحث وتدارس موقف تنفيذ المشروعات التي أدرجت في خطة الدولة في السنة المالية 2019-2020 من واقع حسابها الختامي، وفيما يخص الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة مع التركيز على المشروعات الممولة من القروض والمنح.

وتستكمل اللجنة في اجتماعها، يوم الأربعاء، بحث وتدارس موقف الدين العام والأعباء المترتبة عليه في 30-6-2020 من واقع حساب ختامي السنة المالية 2019-2020 والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من تزايد الدين العام وما يترتب عليه من تزايد أعباءه.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها، يوم الخميس، بحث وتدارس موقف الديون المستحقة للحكومة طرف الغير من واقع حساب ختامي السنة المالية 2019-2020، في ضوء تأثيرها على تزايد العجز والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحصيل هذه الديون.

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