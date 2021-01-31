شاهد.. عمرو أديب تعليقا على عودة خالد يوسف: مصر دولة كبيرة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر دولة قوية، و"مفيش حاجة ممكن تهز البلد"، مضيفا: "عمر ما الكلمة توقع نظام.. ولكن الفقر يوقع نظام، الظلم يوقع نظام".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، تعليقا على أنباء عودة المخرج خالد يوسف، إلى مصر، أن مصر دولة يمكنها أن تستوعب الكثير من الأراء، والكلام، والاتجاهات، ونريد أن يكون لدينا شباب لديهم رغبة أن يكون هناك حياة سياسية.



