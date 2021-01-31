شاهد.. "التنسيق الحضاري": "مشروع العجلة الدوارة لازم يُعرض علينا"

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قال المهندس محمد أبوسعد، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن منطقة الزمالك هي منطقة خاصة ولها قانون حماية للحفاظ على المسطحات الخضراء والمباني التاريخية في المنطقة، موضحا أن فكرته عن مشروع العجلة الدوارة المقترح تنفيذها في الزمالك جاءت من خلال ما يتم تداول على صفحات "السوشيال ميديا".



وطالب "أبوسعد"، في لقاء بالفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناة القاهرة والناس، بضرورة عرض مشروع العجلة الدوارة على الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، مضيفا: "هذا المشروع لازم يعرض على الجهاز القومي للتنسيق الحضاري".



واستكمل: "طالما مشروع العجلة الدوارة فى جزيرة الزمالك يبقى لازم يعرض علينا، والمنطقة المقترح فيها التنفيذ داخل حديقة المسلة".