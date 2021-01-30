عبد الحفيظ يكشف كواليس بعثة الأهلي في الدوحة.. ويتحدث عن فريق الدحيل

عبد الحفيظ يكشف كواليس بعثة الأهلي في الدوحة.. ويتحدث عن فريق الدحيل
السبت 30/يناير/2021 - 11:14 م
علي نبوي
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن كواليس بعثة النادي الأحمر في قطر منذ وصولها إلى العاصمة القطرية الدوحة أمس الجمعة، ورأيه في مواجهة فريق الدحيل القطري في المباراة المقرر لها يوم 4 فبراير المقبل ببطولة كأس العالم للأندية.
وأضاف في تصريحات عبر قناة النادي :"وصلنا بالأمس إلى الدوحة وكنا في عزل حتى موعد الغداء وتم استئناف المواعيد والترتيبات وكان هناك لقاء مع الاتحاد الدولي "فيفا" لشرح الأمور التحكيمية لكي يكون اللاعبون لديهم الدراية الكاملة بهم، وكنا نريد أن نوضح للفيفا للحالات في الدوري المصري عندنا".
وتابع :"كان هناك محاضرة فنية للمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني مع اللاعبين قبل المران، وتم الحديث فيها عن بعض الأمور الخاصة بالفريق".
وأوضح :"محمد هاني يعاني من إصابة في العضلة الخلفية ولكن الإشاعات والفحص اطمئنا عليه ومن الممكن أن يكون جاهزا للمشاركة في التدريبات يوم الثلاثاء المقبل، أما حسين الشحات فاشتكى من إصابة هو الأخر في مباراة بيراميدز وشعر بثقل في العضلة الخلفية ولكنه سيتواجد في المران الجماعي بعد غد الاثنين".
وزاد :"الإجراءات الإحترازية هنا شديدة للغاية كما أن الاحتكاك غير متواجد، وكل فرد خاص بالمساحة الذي يتواجد فيها وهمي أمور أشبه بالعزل التام".
وعن فريق الدحيل قال :"هو فريق جيد جدا ويملك مجموعة مميزة من المحترفين وإن شاء الله يحالفنا التوفيق في المباراة ونذهب لأبعد نقطة في البطولة".