عبد الحفيظ يكشف كواليس بعثة الأهلي في الدوحة.. ويتحدث عن فريق الدحيل









كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن كواليس بعثة النادي الأحمر في قطر منذ وصولها إلى العاصمة القطرية الدوحة أمس الجمعة، ورأيه في مواجهة فريق الدحيل القطري في المباراة المقرر لها يوم 4 فبراير المقبل ببطولة كأس العالم للأندية.





وأضاف في تصريحات عبر قناة النادي :"وصلنا بالأمس إلى الدوحة وكنا في عزل حتى موعد الغداء وتم استئناف المواعيد والترتيبات وكان هناك لقاء مع الاتحاد الدولي "فيفا" لشرح الأمور التحكيمية لكي يكون اللاعبون لديهم الدراية الكاملة بهم، وكنا نريد أن نوضح للفيفا للحالات في الدوري المصري عندنا".





وتابع :"كان هناك محاضرة فنية للمدير الفني للفريق بيتسو موسيماني مع اللاعبين قبل المران، وتم الحديث فيها عن بعض الأمور الخاصة بالفريق".





وأوضح :"محمد هاني يعاني من إصابة في العضلة الخلفية ولكن الإشاعات والفحص اطمئنا عليه ومن الممكن أن يكون جاهزا للمشاركة في التدريبات يوم الثلاثاء المقبل، أما حسين الشحات فاشتكى من إصابة هو الأخر في مباراة بيراميدز وشعر بثقل في العضلة الخلفية ولكنه سيتواجد في المران الجماعي بعد غد الاثنين".





وزاد :"الإجراءات الإحترازية هنا شديدة للغاية كما أن الاحتكاك غير متواجد، وكل فرد خاص بالمساحة الذي يتواجد فيها وهمي أمور أشبه بالعزل التام".



