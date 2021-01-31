أحد سكان الزمالك: مشروع العجلة الدوارة غرضه إنشاء عدة مطاعم (فيديو)

قال المهندس صلاح حافظ، رئيس جهاز شئون البيئة سابقا وأحد سكان الزمالك، إنه يرفض مشروع العجلة الدوارة المقترح تنفيذه في حديقة المسلة لأسباب بيئية وإدارية، موضحا أن الهدف من المشروع ليس دعم السياحة ولكنها ذريعة للإغراء والغرض فى النهاية إنشاء مجموعة من المطاعم.





وأضاف "حافظ،" في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن مشروع العجلة الدوارة يستحق إعادة دارسة وتقييم بالقانون، خاصة وأن المكان المقترح تنفيذه فيه منطقة مكتظة بالمباني والازدحام المروري ولا تتحمل مشروعات بهذا الحجم، مشيرا إلى أن المشروع يستحق جلسات استماع لأصحاب المصلحة من المنطقة المحيطة.



