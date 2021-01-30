عمرو أديب: "اللي إيده مفيهاش دم ولا تحريض.. يرجع ينور مصر"

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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لا يدعي أنه أستاذا في التاريخ، ولكن غالبية الثورات في العالم يقوم بها مجموعة من الأفراد يجمعهم هدف واحد، ولكن بعد قيام الثورة يكون هناك خلافات بين من قاموا بالثورة، حيث تختلف الرؤى بينهم.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن حدوث خلاف ومعارضة في الدولة أمر طبيعي، وهو ما حدث مع خالد يوسف، معلقا: "ده من الناس اللي كانت معانا وهو اللي صور الثورة، وكان في نسيج الثورة".



وعن أنباء عن عودة خالد يوسف، عقب الإعلامي خالد يوسف، أن عودة خالد يوسف لمصر دليلا واضحا أن مصر تستوعب الجميع، متابعا: "اللي إيده مفيهاش دم ولا تحريض يرجع ينور مصر.. أهلا بخالد يوسف".

