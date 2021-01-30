مصر تحقق 65 % من الاكتفاء الذاتى في اللحوم الحمراء بحلول عام 2025

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مصر سوف تصل لنسبة 65% من الاكتفاء الذاتى في اللحوم الحمراء بحلول عام 2025، بعد النجاح الكبير الذى حققه مشروع البتلو بإضافة 221 ألف رأس من الأبقار والجاموس إلى الثروة الحيوانية.



وقال الإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن الثروة الحيوانية في مصر تقدر بـ 6.5 مليون رأس وهى أقل بكثير من مثيلاتها في السودان وأفريقيا، لافتا إلى أن نجاح وزارة الزراعة في إدارة مشروع البتلو، خلال عامين كاملين أضاف للثروة الحيوانية ما يقرب من 221 ألف رأس من الجاموس والأبقار.





وأوضح غانم، أن مصر يمكنها الوصول إلى نسبة الـ 100 % من الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء بحلول عام 2025، وذلك بعد استثمار النجاح الكبير في مشروع البتلو، والقيام بجهود أكبر لدعم المربين، إلي جانب وقف الاستيراد لمنع إغراق الأسواق المحلية باللحوم المستوردة والتى تؤثر على المنتج الوطنى.



