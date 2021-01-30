رسمياً .. كوكاكولا يتعاقد مع "طيارة" مهاجم الذهب السعودي

السبت 30/يناير/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
حصل الفريق الكروي الأول بنادي كوكاكولا على توقيع اللاعب محمود خالد طيارة مهاجم فريق الذهب السعودي، بدوري القسم الثاني.

وقام اللاعب بالتوقيع لكوكاكولا في حضور أيمن أحمد عبد القادر مدير الكرة، وتامر مصطفى المدير الفني، وعلي جلال وكيل اللاعب.

ويعد طيارة من مواليد 97 ولعب من قبل في صفوف فريق سرس الليان، قبل خوض تجربة إحتراف قصيرة في الدوري السعودي.

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