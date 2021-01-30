هل يخطط باريس سان جيرمان لضم قائد ريال مدريد ؟

السبت 30/يناير/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن أحد المصادر المقربة من ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي كشف حقيقة اهتمام النادي الفرنسي بالتعاقد مع سيرجيو راموس نجم دفاع وقائد ريال مدريد الإسباني.

وأكدت صحيفة إلباييس الإسبانية أن ما يثار بشأن اهتمام باريس سان جيرمان بالتعاقد مع راموس ليس صحيحًا.

وعن تخصيص النادي الفرنسي 20 مليون يورو في الموسم من أجل التعاقد مع راموس، أوضحت الصحيفة الإسبانية أنه مبلغ يفوق ما يتقاضاه مبابي وأن هذه أخبار ساذجة وأن الكثيرون يستغلون سيرة باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي ريال مدريد يفضل الاستغناء عن سيرجيو راموس أكثر من تقديم عرض أفضل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن تلك المؤشرات تنذر برحيل راموس عقب نهاية عقده في يونيو المقبل وسيعوض رحيله النجم النمساوي ديفيد آلابا نجم دفاع بايرن ميونخ الألماني.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يُصدر توجيهات جديدة بشأن الدراسة بالجامعات

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الرجاء المغربي يقترب من الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يضم مهاجم المقاصة لمدة 4 سنوات

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

وضع برشلونة سبب أزمة راموس مع ريال مدريد

منذ 35 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ يومين

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

منذ يوم

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ يوم

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

منذ حوالي 4 ساعات

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

منذ حوالي 12 ساعة

زفاف إلى الجنة.. تفاصيل وفاة "عروسة" قبل زفافها بساعات في بني سويف

منذ حوالي 6 ساعات

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ يومين

"الغندور" يكشف عن خليفة مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

رمضان صبحي ينفرد بصدارة هدافي الدوري الممتاز

منذ ساعة و 18 دقيقة

الزمالك يرد على عرض الأهلي السعودي لضم محمود علاء

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

08:06 م

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

07:01 م

عاجل.. الزمالك يضم مهاجم المقاصة لمدة 4 سنوات

10:28 م

وضع برشلونة سبب أزمة راموس مع ريال مدريد

11:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات