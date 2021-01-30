خبراء بالبحوث الزراعية يكشفون المخاطر التي تواجه الموالح المصرية

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أكد خبراء مركز البحوث الزراعية قسم الموالح بمعهد بحوث البساتين، ان عدة أخطار باتت تهدد صدارة مصر في تصدير الموالح، منها الفيروسات التي تصيب المزارع والاعتماد على شتلات غير معتمدة.



وقال الدكتور ة هدى وصفى مدير قسم الموالح بمركز البحوث الزراعية، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامج "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن 80 % من مزارع الموالح تنتشر في النوبارية والبحيرة والدلتا والشرقية، وللأسف الأراضى القديمة بها مشاكل كثيرة ودعم القطاع الخاص للبحث العلمى ضعيف جدا بالرغم انه يقوم بتصدير 1.7 مليون طن سنويا.



وأوضح الدكتور حسن المصرى أحد الباحثين بالمركز، ان المزارع القديمة بها إصابات كثيرة بالفيروسات التي أثرت سلبا على قدرة الأشجار على الانتاج وهى تحتاج لسرعة الإحلال والتجديد لأن انتاجية الفدان لا تتعدى 5 طن في حين تصل في الأراضى الجديدة لـ 35 طن.



وأشار الدكتور عبد الرحمن السيد عبد الرحمن باحث، إلى ضرورة الأعتماد على الشتلات المعتمدة لزراعة الموالح مع تشديد الرقابة على المشاتل الخاصة التي تنتج شتلات غير مطابقة للمواصفات وغير معتمدة مما يؤثر على إنتاجية الأشجار.





وكشف الدكتور جمال فرج عبد الرحمن باحث، ضرورة القيام بعمليات الإحلال لأشجار البرتقال والموالح في أراضى الدلتا لأنها مساحات مفتته والشجر بها إصابات الفيروسات، وأصبح إنتاجه ضعيف جدا ويحتاج إلى التجديد بشتلات معتمدة قادرة على الإنتاج وخالية من الفيروسات.







