وزيرة البيئة: "التعافي الأخضر" لا يرتبط بوباء كورونا ولكن سيكون أسلوب حياة

السبت 30/يناير/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصطلح التعافي الأخضر يهدف للحفاظ على الموارد الطبيعية وكيفية استخدامها، مشيرة إلى أن أزمة كورونا أعطت رسالة هامة للعالم وهي أن البشر هم من يحتاجون إلى الطبيعة وليس العكس.

وأضافت "ياسمين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية": "الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق وتحدث عن قضية تغير المناخ في منتدى الأمم المتحدة قبل ظهور أزمة كورونا وأكد على ضرورة عدم التعامل مع قضايا البيئية وكأنها جزر منعدمة".

وتابعت " التعافي الأخضر ليس مصطلحًا مرتبط فقط بمصطلح سياسي طلع وقت الوباء ولكنه مرتبط بالتزامات دول سواء نامية أو متقدمة بطريقة ممارسة حياة ومرتبط بالريف والحياة المحلية للمواطن البسيط لكيفية تغيير نمط الحياة وكيفية استخدامها".

واستطردت وزيرة البيئة "أطلقنا عمليات تشجير على مستوى المحافظات بمشاركة مجتمعية، وكل فعل يقوم به المواطن حتى لو كان فعل صغير ولا يساهم في الحفاظ على البيئة عندما يصبح سلوك مجتمعي هتفرق معنا في مصطلح التعافي الأخضر".

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