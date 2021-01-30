دكرنس يواصل صفقاته الشتوية بضم حارس القناة

السبت 30/يناير/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
أعلن نادى دكرنس ضم أحمد الشيخ حارس مرمى القناة رسميا لموسمين ونصف الموسم بالقسم الثاني.

ووقّع اللاعب على عقود إنضمامه بحضور رئيس مجلس إدارة نادى دكرنس خضر إبراهيم بمكتبه بالقاهرة ليكون الصفقة السادسة لدكرنس خلال موسم الإنتقالات الشتوية.

اللاعب البالغ من العمر ٢٦ عاما هو أحد ناشئى الأهلى والذى تم تصعيده للفريق الأول ثم إنتقل لطنطا وسموحى ومن ثم إلى القناة مع بداية الموسم الحالى.

ويستعد دكرنس تحت قيادة سعد فاروق لملاقاة بيلا بالدور التمهيدى الثالث بكأس مصر يوم الإثنين المقبل بستاد كفرالشيخ.

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