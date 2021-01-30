فوز الماظة والغابة والعبور وتعادل الشمس وخسارة بنها بالقسم الثالث

السبت 30/يناير/2021 - 10:44 م
بوابة الفجر
رأفت أمين

أسفرت نتائج مباريات الاسبوع الحادي عشر لدورى القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهره والقليوبية عن خسارة بنها على ملعبه من فريق اسكو بهدف نظيف.

وحقق فريق الغابه فوزا مثيرا على بهتيم بهدف دون رد، كما فاز فريق العبور على فريق المرج بهدفين نظيفين سجلها احمد سابق وفروايلة.

وفاز فريق الماظه على فريق قليوب بهدفين مقابل هدف سجلها حسن عثمان ومصطفى خالد وسجل محمد جمال هدف قليوب

وتعادل فريق الشمس مع فريق مصر التأمين بهدف لمثله تقدم فريق مصر للتأمين بهدف حسن احمد وتعادل أحمد كشرى في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وفاز فريق الأميرية على فريق سراى القبه بثلاثية مقابل هدف ، وفاز فريق اتحاد الشرطة على فريق ايروسبورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجلهم ابراهيم الششتاوي هدفين، وإيهاب خالد من ركلة جزاء.

وتختتم الجولة الأحد بلقاء شباب طوخ مع البلاستيك.

ترتيب المجموعة السادسة

1- بنها 20 نقطة
2- الغابه 19 نقطة
3- اسكو 19 نقطة
4- العبور 16 نقطة
5- مصر للتأمين 16 نقطة
6- البلاستيك 15 نقطة
7- اتحاد الشرطة 14 نقطة
8- ألماظة 14 نقطة
9- الشمس 13 نقطة
10- المرج 13 نقطة
11- الأميرية 13 نقطة
12- طوخ 9 نقاط
13- بهتيم 8 نقاط
14- ايروسبورت 6 نقاط
15- سراي القبه 3 نقاط
16- قليوب نقطتين

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