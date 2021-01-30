التضامن: الحريق بمحول الكهرباء بجوار الوزارة ولم يمس مبانيها

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أكد محمد عبدالمنعم المستشار الإعلامي بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الحريق الملاصق لديوان عام الوزارة بمنطقة العجوزة كان بمحول الكهرباء الذي يغذي الوزراة وجرى التعامل معه من قبل الحماية المدنية.



كما أكد عبدالمنعم في تصريح للفجر، أن الحريق لم يمس الوزارة أو مبانيها، لافتا إلى أنه ليس هناك أي خسائر.



