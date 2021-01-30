بايرن يعزز صدارته للدوري الألماني ولايبزج يواصل ملاحقته

عزز فريق بايرن ميونخ موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه العريض على ضيفه هوفنهايم 4 /1 اليوم السبت في المرحلة التاسعة عشر.





وقلب فريق بوروسيا دورتموند تأخره بهدف أمام ضيفه اوجسبورج إلى فوز 3 /1 في الوقت الذي عزز فيه لايبزج تواجده في المركز الثاني بالفوز على ضيفه باير ليفركوزن 1 /صفر.





وفي باقي المباريات فاز انتراخت فرانكفورت على ضيفه هيرتا برلين 3 /1 وتعادل يونيون برلين مع ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 1 /1 وشالكه مع مضيفه فيردر بريمن 1 /1.





وعلى ملعب أليانز أرينا، تقدم جيروم بواتينج بهدف لبايرن في الدقيقة 32 ثم أضاف توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 43 ورد اندريج كراماريتش بهدف لهوفنهايم في الدقيقة 44.





وفي الشوط الثاني أحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبايرن ميونيخ في الدقيقة 57 وتبعه سيرج جنابري بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 63.





وألغى الحكم هدفا سجله بنيامين بافار لبايرن في الدقيقة 71.





الفوز رفع رصيد بايرن في الصدارة إلى 45 نقطة بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه لايبزج.





ونجح لايبزج في حسم الفوز على ضيفه ليفركوزن بهدف سجله الفرنسي كريستوفر نكونكو في الدقيقة 51.





الفوز رفع رصيد لايبزج إلى 38 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد ليفركوزن عند 32 نقطة في المركز الرابع.





وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك قلب دورتموند تأخره بهدف أمام اوجسبورج إلى فوز مثير بثلاثية.





وتقدم اوجسبورج بهدف في الدقيقة العاشرة عن طريق اندريه هان لكن توماس ديلاني رد بهدف التعادل لدورتموند في الدقيقة 26.





وأضاف جادون سانشو الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 63 قبل أن يسجل فيليكس أودوخاي لاعب اوجسبورج هدفا بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 75.





الفوز رفع رصيد دورتموند إلى 32 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد اوجسبورج عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.





واقتنص انتراخت فرانكفورت فوزا مثيرا من ضيفه هيرتا برلين بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد أن كان التعادل هو سيد الموقف مع بداية الدقائق الخمس الأخيرة من اللقاء.





وتقدم كريستوف بيونتيك بهدف لهيرتا برلين في الدقيقة 66 ولكن بعد دقيقتين فقط أدرك أندريه سيلفا التعادل لفرانكفورت.





وأضاف مارتن هينتيرجير الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 85 ثم عاد أندريه سيلفا وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة.





الفوز رفع رصيد فرانكفورت إلى 33 نقطة ليتقدم للمركز الثالث وتوقف رصيد هيرتا برلين عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر.





وعلى ملعب فيسير شتاديون أهدر شالكه فوزا في متناول الأيدي وتعادل مع مضيفه فيردر بريمن بهدف لمثله.





وتقدم شالكه بهدف عمر ماسكاريل في الدقيقة 38 لكن كيفين موهوالد أدرك التعادل لبريمن في الدقيقة 77.





ورفع بريمن رصيده إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر مقابل ثمان نقاط لشالكه في المركز الأخير.





وتعادل يونيون برلين مع ضيفه جلادباخ بهدف لمثله ليرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن بفارق ثلاث نقاط خلف جلادباخ صاحب المركز السابع.





وتقدم روبن كنوخ بهدف لبرلين في الدقيقة 31 وتعادل الحسن بليا لجلادباخ في الدقيقة 59.