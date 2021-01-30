أحمد موسى: نافورة نهر النيل أقدم من قطر.. "موجودة من أيام رشدي أباظة" (فيديو)

السبت 30/يناير/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي أحمد موسى، إن نافورة نهر النيل الموجودة عند كوبري الجامعة في الجيزة تم إعادتها للعمل بعد 4 عقود، التي تم إنشاؤها خلال فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1965، وكان يتم تشغيلها خلال مختلف المناسبات.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن النافورة قبل إعادتها للعمل كانت نموذجًا لأشياء كانت «خربانة» في الماضي، كما كان عليه الأمر في السكة الحديد، والنقل، والمترو، والطرق، وتم تحديث وتطوير كل تلك القطاعات.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن أيادي التعمير وصلت إلى أشهر نافورة في نهر النيل، بعد وجود إرادة لإعادتها للعمل، قائلا: "أتباهي بهذه النافورة في مصر فهي شاهدة على تاريخ مصر وموجودة من أيام رشدي أباظة".

وكشف الإعلامي أحمد موسى، أن العمل جار على تطوير نافورة نهر النيل التي يندفع الماء فيها لنحو 100 متر، قائلا إن نافورة نهر النيل أقدم من قطر.

وأوضح أن تطوير نافورة نهر النيل جاءت قبل انطلاق موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.


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