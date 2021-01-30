عاجل.. الزمالك يضم مهاجم المقاصة لمدة 4 سنوات

السبت 30/يناير/2021 - 10:28 م
الزمالك يضم مروان حمدي
الزمالك يضم مروان حمدي
رامي بيشاي
أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك التعاقد مع مروان حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة،  خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لمدة 4 مواسم.

وكان مصطفى محمد مهاجم الفريق قد رحل إلى جلطة سراى على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون دولار، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وشارك مروان حمدي صاحب ال24 عامًا مع مصر المقاصة هذا الموسم في 7 مباريات، سجل خلالهم 4 أهداف، فيما لعب لصفوف منتخب مصر مبارتين.

ويستعد الأبيض لمواجهة فريق غزل المحلة الثلاثاء المقبل، بالجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يسعى لمواصلة الانتصارات  بحصد الثلاث نقاط من أجل الاستمرار في اعتلاء صدارة المسابقة المحلية.

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