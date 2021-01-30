التعادل يحسم خمس مواجهات بالمجموعة الثامنه في دوري القسم الثالث

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أقيم السبت مباريات الأسبوع العاشر في مسابقة الدوري العام بالقسم الثالث، بالمجموعة الثامنة، حيث تعادل فريق دسوق أمام نظيره سيدي سالم بنتيجة هدفين لكل فريق،ويتبقي فريق دسوق في المركز الخامس برصيد 16نقطه،وتواجد فريق سيدي سالم في المركز العاشر برصيد 13نقطه.

ثم تعادل فريق الحامول أمام فريق شباس الشهداء بهدف لكل فريق، ويتواجد الحامول في المرتبة السابعه برصيد15نقطه، وفي م.ش شباس الشهداء في المركز الثاني عشر برصيد10نقاط

وتعادل فريق سبورتنج كاسل مع فريق سمنود بهدف لكل فريق،ويحتل فريق سبورتنج كاسل المركز التاسع برصيد13نقطة، وياتي فريق سمنود في المركز الرابع برصيد 18نقطه

وتعادل فريق صيد المحله امام عثماثون بهدف لكل فريق، ويتواجدصيد المحله في للمركزالثلني برصيد 22نقطه،بينما عثماثون في المركز السادس برصيد15نقطه

وتعادل الزعفران أمام مطوبس بهدف لكل فريق،ويتواجدمطوبس في المركز الثالث عشر برصيد6نقاط،وياتي الزعفران في المركز السادس عشر برصيد 5نقاط

وتغلب فريق سيدي سالم علي فريق إتحاد بسيون بهدف نظيف، وياتي سيدي سالم في المركزالعاشر برصيد13نقطه وياتي بسيون في المركزالخامس عشر برصيد 5نقاط.

الجدير بالذكر هناك مباراتين مؤجلتين صيد المحلة وكوم حماده مؤجله من الاسبوع الثامن، ومباراة م. ش الحنفي أمام بلطيم مؤجلة.

1) م_ش_كوم_حماده 24 نقطة .

2) صيد المحلة 22 نقطة .

3) بلطيم 18 نقطة .

4) سمنود 18 نقطة .

5) دسوق 16 نقطة .

6) عثماثون 15 نقطة .

7) الحامول15 نقطة .

8 ) م.ش.سيدي غازي 14 نقطة .

9) سبورتنج كاسل 13 نقطة .

10) سيدي سالم 13 نقطة .

11) كوم حماده 11 نقطة .

12) م.ش.شباس الشهداء 10 نقطة .

13) مطوبس 6 نقطة .

14) م_ش_الحنفي 5 نقطة .

15) اتحاد_بسيون 5 نقطة .

16) الزعفران 5 نقطة .

