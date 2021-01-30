ماس كهربائي السبب في حريق مخزن أحذية بالطوابق.. والحماية المدنية تجري عمليات التبريد

السبت 30/يناير/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
أجرى قوات الدفاع المدني بالجيزة، عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، داخل مخزن أحذية بمنطقة الطوابق، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.


كما انتقل فريق من النيابة العامة، وخبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه وتحديد نقطة البداية والنهاية وحجمه الخسائر الناجمة عن الحريق.


ونجح قوات الدفاع المدني بالجيزة في السيطرة على حريق إندلع في مخزن أحذية على مساحة 1000 مترًا بمنطقة الطرابق، غربي المحافظة، دون وقوع أي خسائر بشرية.


تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من شرطة النجدة بتصاعد ادخنة كثيفة من إحدى المنشآت بحي الهرم غربي المحافظة.


ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ10 سيارات إطفاء بمشاركة اللواء علاء سعيد واللواء هاني محمد والمقدم محمد إمام.


وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق قبل تمدده إلى باقي المجاورات، كما انتقل اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى موقع الحريق لمتابعة عمليات السيطرة على الحريق، ومحاصرته قبل وقوع خسائر في الأرواح.


وبالفحص والمعاينة أن المخزن عبار عن مبنى من 3 طوابق على مساحة ألف مترًا، يفتقر لوسائل السلامة والأمن الصناعي مما يزيد صعوبة عملية الإطفاء، مبينة أن المخزن عبارة عن (بدورم، طابقين) واندلاع النيران في "البدروم" قبل تمدد النيران إلى الطابق الأول ومنه إلى الثاني؛ بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال.


وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على حريق قبل وقوع أي خسائر بشرية، وكشفت المعاينة الأولية إلى أن ماس كهربائي السبب في نشوب الحريق، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.









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