لميس الحديدي عن رحيل "محمد الصغير" : "غير وبدل من منظور الناس لفكرة المصفف"

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نعت الاعلامية لميس الحديدي، رحيل المصفف الشهير محمد الصغير قائلة:"كان يوم صعب علينا جميعًا خاصة في مجتمع الاعلامين والفنانيين برحيله، رحل محمد الصغير الناس ممكن تختزل مسيرته في كونه مصفف للشعر لكنه كان رائدًا في قطاع الاعمال بالمعنى الحقيقي.



وأكدت "الحديدي" عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة " ON" قائلة: "رجل صناعة وعصامي بدا من الصفر عندما كان مصفف شعر يعمل مع الكبار إلى أن اصبح ضمن الكبار بدا صغيرًا وتعلم وتتلمذ في أكادميات فرنسا".



واسترسلت "الحديدي" كان دائمًا يحكيلنا عن الحكايات دي ولما رجع دشن مؤسسة كبرى فمحله كان له أفرع في العالم العربي حيث إستطاع تغيير منظور الناس لفكرة مصفف الشعر وإستطاع أن يكون جزء من المجتمع وأن يكون له تلاميذ الذين نجحوا وأقاموا مؤسساتهم الخاصة حيث إستطاع أن يطور من الفكرة إلى صناعه لها سمعة وموطأ قدم".



وأكملت: "أنا عرفت محمد الصغير مش ككوافير لكن كإنسان ورجل صناعه إسمه محمد الصغير لكنه لم يكن صغيرًا كان كبيرًا وصديق لكل الناس".

