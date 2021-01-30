لميس الحديدي عن رحيل "محمد الصغير" : "غير وبدل من منظور الناس لفكرة المصفف"

السبت 30/يناير/2021 - 11:52 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

نعت الاعلامية لميس الحديدي، رحيل المصفف الشهير محمد الصغير قائلة:"كان يوم صعب علينا جميعًا خاصة في مجتمع الاعلامين والفنانيين برحيله، رحل محمد الصغير الناس ممكن تختزل مسيرته في كونه مصفف للشعر لكنه كان رائدًا في قطاع الاعمال بالمعنى الحقيقي.

وأكدت "الحديدي" عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة " ON" قائلة: "رجل صناعة وعصامي بدا من الصفر عندما كان مصفف شعر يعمل مع الكبار إلى أن اصبح ضمن الكبار بدا صغيرًا وتعلم وتتلمذ في أكادميات فرنسا".

واسترسلت "الحديدي" كان دائمًا يحكيلنا عن الحكايات دي ولما رجع دشن مؤسسة كبرى فمحله كان له أفرع في العالم العربي حيث إستطاع تغيير منظور الناس لفكرة مصفف الشعر وإستطاع أن يكون جزء من المجتمع وأن يكون له تلاميذ الذين نجحوا وأقاموا مؤسساتهم الخاصة حيث إستطاع أن يطور من الفكرة إلى صناعه لها سمعة وموطأ قدم".

وأكملت: "أنا عرفت محمد الصغير مش ككوافير لكن كإنسان ورجل صناعه إسمه محمد الصغير لكنه لم يكن صغيرًا كان كبيرًا وصديق لكل الناس".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد الصغير لميس الحديدي

أخبار تهمك

خطوة جديدة لتجهيز ثنائي الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ ساعتين و 38 دقيقة

زفاف إلى الجنة.. تفاصيل وفاة "عروسة" قبل زفافها بساعات في بني سويف

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يُصدر توجيهات جديدة بشأن الدراسة بالجامعات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الرجاء المغربي يقترب من الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

منذ حوالي 4 ساعات

موعد نهائي كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يرد على عرض الأهلي السعودي لضم محمود علاء

منذ ساعتين

وضع برشلونة سبب أزمة راموس مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يضم مهاجم المقاصة لمدة 4 سنوات

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك

منذ نصف ساعة

"الغندور" يكشف عن خليفة مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

منذ حوالي 13 ساعة

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

رمضان صبحي ينفرد بصدارة هدافي الدوري الممتاز

منذ ساعة و نصف

فوز بلبيس والغزل وتلا وعرابي وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

إيناس الدغيدي تكشف تفاصيل أول مشهد لها بالسينما مع محمد الصغير (صور)

لميس الحديدي تنعي حافظ أبو سعدة: فقدنا رجل مناضل أمين على كلمته

صلاح عبد الله: "سنبل بعد المليون" بدايتي الحقيقية في عالم الفن

تعرف على موعد ومكان جنازة مصمم الشعر الشهير محمد الصغير

تعليق مؤثر من مها الصغير بعد رحيل والدها

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك

11:37 م

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

08:06 م

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

07:01 م

وضع برشلونة سبب أزمة راموس مع ريال مدريد

11:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات