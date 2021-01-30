هبه القدسى لـ"حديث القاهرة": بدأت معركة ساخنة بين بايدن والكونجرس بسبب تأخر لقاحات كورونا والبطالة

السبت 30/يناير/2021 - 11:21 م
بوابة الفجر
مي مرسي

أكدت الدكتورة هبه القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الاوسط بواشنطن، أن الولايات المتحدة تشهد معركة شديدة السخونة ما بين إدارة الرئيس جو بايدن وأعضاء الكونجرس لمحاولة تسريع خطط توزيع لقاحات كورونا، قائلة: "الناس غاضبة لان اللقاح لم يصلهم حتى الان والمعركة ساخنة بين بايدن والكونجرس الان".

وأضافت هبه القدسى، فى لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن المعركة بين الطرفين شديدة أيضا فيما يتعلق بأن عدد كبير من الشركات أفسلت مع تسريح عدد ضخم من العمالة، موضحة أن المعركة تدور لتوفير مساعدات لمن تأثر اقتصاديا جراء كورونا.

وتابعت: "المبلغ الذى تطلبه إدارة بايدن لتوفير مساعدات للمتأثرين من كورونا حوالي 1.3 تريليون دولار وهذا المبلغ ضخم للغاية"، مؤكدة أن الغضب كبير فى الولايات المتحدة مع سوء الوضع بسبب جائحة كورونا.

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