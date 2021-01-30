ليلى علوي باكية لـ"حديث القاهرة": محمد الصغير أعطى قيمة لمهنته ووضعها في مكان آخر

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أكدت النجمة ليلى علوي، أن الراحل محمد الصغير تمكن من نقل مهنته إلى مرحلة أخرى فى مصر والوطن العربي، قائلا: "محمد الصغير هو إنسان نادر وقلبه طيب وروحه حلوة ومحدش فى الوطن العربى ينكر أنه أعطى قيمة لمهنته وهو نقل هذه المهنة لمرتبة اخرى فى الوطن العربي".



ووجهت الفنانة ليلى علوي، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، رسالة إلى الراحل محمد الصغير باكية: "كنت بحبك ومكنتش متصوره مفتقداك قد ايه، ومتأكدة أن روحك الطاهرة فى مكان حلو قوي وفخور بأسرتك واحفادك واصدقائك".



وتابعت: "محمد الصغير تجربة افتخر بها وكل الناس بتعزي نفسها وأسرته، وأنا في حياتي لم أرى شخص جاد مثله وعمل شغل مهم فى حياته، والخير اللى كان بيعمله، ولو كان فى حاجات مش مكتملة فى حياته كملها صح فى اخر لحظات حياته"، مؤكدة أن محمد الصغير كان رجل امين ويخاف ربنا ويحس بالناس.