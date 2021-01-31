نشرة حوادث " الفجر".. حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي وإحالة هيثم كامل أبو علي للجنايات
الأحد 31/يناير/2021 - 12:03 ص
داليا عادل
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا المهمة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
اندلع حريق في محول كهرباء خاص بوزارة التضامن الاجتماعي بحي العجوزة، وسط محافظة الجيزة، مساء اليوم السبت، وجار محاولات قوات الدفاع المدني في السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.
36 ثانية ترصد مطاردة أسرة لـ" مهندس" وضربه بـ"الشوم والأسلحة" في كرداسة.. وزوجته " سابوه سايح في دمه وهربوا"
مقطع فيديو لا يتجاوز مدته الـ36 ثانية يرصد مطاردة أسرة لأحد الأشخاص والاعتداء عليه بالضرب وسط حالة من الذعر والكر والفر كادت تودي بحياة ذاك الرجل لكن العناية الإلهية أنقذته من الموت.
قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، اليوم السبت، برفض الدعوي المطالبة بوقف عملية نقل لعدد ٤ من تماثيل الكباش الموجودة على الطريق الرابط بينمعابد الكرنك ومعبد الأقصر بغية استخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة.
أمرت «نيابة البحر الأحمر الكلية» اليوم الموافق الثلاثين من شهر يناير الجاري بإحالة المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحاق حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.
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