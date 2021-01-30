نجم منتخب اليد: انفجرنا في البكاء بغرفة الملابس بعد هزيمة الدنمارك والمدرب فخور بنا

السبت 30/يناير/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
داليا الحسين

كشف محمد ممدوح هاشم، نجم منتخب مصر لكرة اليد، كواليس اللحظات التي أعقبت خروج المنتخب من كأس العالم على يد الدنمارك قائلا: "بعد المباراة محدش كان بيتكلم وكل واحد كان بيعيط واللي يكسر فى حاجة، والوضع العام كله كان حزين، والمدرب دخل وقال لنا أنا فخور بكم وانتم عملتوا كل حاجة".

وأضاف محمد ممدوح هاشم، فى لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنهم تعاهدوا مع الاتحاد خلال جلسة غرفة الملابس أن يكون اداء مباراة الدنمارك بداية بالنسبة لهم وتعاهدوا باستغلال الفرصة القادمة فى الاولمبياد.

وتابع: "احنا منعزلين عن العالم كله من شهر ونص أو شهرين وكنا قاعدين فى فندق وحوله صحرا ثم انتقلنا قبل بدء البطولة للفندق، وقعدنا فى تركيز تام والمحترفون وصلوا قبل البطولة بفترة قصيرة وعلاقتنا سهلت الاندماج، وإحساسي طول الماتش أننا هنكسب ولم اخشى الدنمارك"، مؤكدا أن تصريحات لاعبي الدنمارك حمستهم بعد المباراة.

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