منافسة شرسة على ضم جوكر بايرن ميونخ

السبت 30/يناير/2021 - 10:00 م
الابا
الابا
غدير أحمد
كشفت تقارير صحفية ألمانية، عن تزايد سباق الأندية الأوروبية الكبرى للحصول على خدمات النمساوي ديفيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ، في صفقة انتقال حر خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وبات بإمكان الدولي النمساوي الرحيل عن صفوف الفريق الألماني مجانا خلال الصيف القادم، و هو ما يعني أنه يحق له التفاوض والتوقيع لأي ناد آخر خلال الميركاتو الجاري، وذلك السبب هو ما فتح الباب أمام التكهنات حول مستقبل المقبل.

شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا، أفادت أن تقدم نادي مانشستر سيتي بعرض لضم الابا من أجل إقناعه بارتداء القميص الأزرق خلال الموسم المقبل".

وأضافت: "يزايد عرض السيتي عن العرض الذي قدمه ريال مدريد من أجل الظفر بخدمات اللاعب، حيث يسعى الفريق الإنجليزي لتحويل وجهته نحو ملعب الإتحاد".

وذكرت العديد من التقارير الصحفية الأسبانية في الآونة الأخيرة، هذا التي بوصل ريال مدريد إلي إتفاق مبدئي مع المدافع بشأن التوقيع له لمدة 4 سنوات مع منحه راتبا سنويا يبلغ 11 مليون يورو.

وأشارت الشبكة الألمانية إلى أن لم يحسم ألابا وجهته المقبلة حتى الآن، ومن المرجح أن يتخذ قراره النهائي قبل فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن السيتي لا يزال بعيدا عن مخططاته حتي الوقت الحالي.

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رياضة بايرن ميونخ الأبا

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