"الديهي" عن اتهام إثيوبيا لمصر والسودان بتعطيل مفاوضات سد النهضة: "ضربني وبكي"



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن هذا الاتهام استمرار للمماطلات والمغالطات الإثيوبية التي لم تنتهي ولم تتوقف، لافتًا إلى أن وزير الدفاع السوداني أكد أن العامل المشترك بين ما يدور في مفاوضات سد النهضة، وما يدور من نزاعات على الحدود السودانية الإثيوبية هو المماطلة الإثيوبية.



وتابع، أن النمط الإثيوبي في التعامل هو المماطلة والكذب ومحاولة إلباس الحق بالباطل، وهذا مبدأ إثيوبي واضح.



استنكر الإعلامي نشأت الديهي، اتهام إثيوبيا لمصر والسودان بتعطيل مفاوضات سد النهضة، معقبًا: "فعلا ضربني وبكي وسبقني واشتكي".