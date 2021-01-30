حي البساتين يطالب سكان أم سلطان بتجهيز أوراقهم لنزع ملكيتهم

السبت 30/يناير/2021 - 09:53 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
قال اللواء أحمد جودة عبدالسميع رئيس حي البساتين، إنه سيتم إزالة منطقة بير أم سلطان لتوسعة الطريق الدائري، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لمحافظة القاهرة.


وأوضح اللواء أحمد جودة عبدالسميع رئيس حي البساتين، في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، بأنه تم التنبيه على أصحاب العقارات المقرر إزالتها بتجهيز أوراقهم المطلوبة للحصول على التعويض لنزع الملكية.


وأشار "جودة" إلى أن الأوراق المطلوبة "بطاقة الرقم القومي وتكون سارية، وشهادة الميلاد وعقد إيجار أو تمليك وإيصال مياه أو كهرباء أو غاز".


رافق اللواء أحمد جودة لجنة من محافظة القاهرة ومكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وإدارة المتابعة الميدانية للمرور على العقارات والمصانع.





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