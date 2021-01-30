"الأجير المتآمر".. محمد الباز: أيمن نور يكذب كما يتنفس

"الأجير المتآمر".. محمد الباز: أيمن نور يكذب كما يتنفس
السبت 30/يناير/2021 - 09:44 م
هدى عبدالرازق
وصف الدكتور محمد الباز، الهارب أيمن نور بـ"المتآمر"، مشيرا إلى أن هذا الرجل لا يكل ولا يمل من التآمر ضد البلد.
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن أيمن نور عندما خرج من مصر بعد 30 يونيو ادعى أنه سافر للعلاج، ولكنه تحول إلى أجير لدى جماعة الإخوان، ومن يدعمهم جماعة الإخوان، منوها أنه أصبح أجيرا خائنا لبلده، ورجل يكذب كما يتنفس.
ولفت "الباز"، إلى أن أيمن نور أعلن ترحيبه بلجنة الكونجرس للتحريض ضد الدولة المصرية، منوها أنه كتب عبر صفحته على "تويتر": "حزب غد الثورة يثمن خطوة تشكيل تكتل في الكونجرس لدعم ملف حقوق الإنسان في مصر ويتطلع للتعاون المثمر معه"، منوها أنه تآمر واضح وكامل ضد البلد.
وأوضح "الباز"، أن يوم تنصيب جو بايدن الرئيس الأمريكي، كتب أيمن نور أيضًا "حزب غد الثورة يدعو بايدن لبدء حوار جاد حول الديمقراطية في مصر"، منوها أنه يستقوي بقوى الخارج ضد البلد.
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن أيمن نور عندما خرج من مصر بعد 30 يونيو ادعى أنه سافر للعلاج، ولكنه تحول إلى أجير لدى جماعة الإخوان، ومن يدعمهم جماعة الإخوان، منوها أنه أصبح أجيرا خائنا لبلده، ورجل يكذب كما يتنفس.
ولفت "الباز"، إلى أن أيمن نور أعلن ترحيبه بلجنة الكونجرس للتحريض ضد الدولة المصرية، منوها أنه كتب عبر صفحته على "تويتر": "حزب غد الثورة يثمن خطوة تشكيل تكتل في الكونجرس لدعم ملف حقوق الإنسان في مصر ويتطلع للتعاون المثمر معه"، منوها أنه تآمر واضح وكامل ضد البلد.
وأوضح "الباز"، أن يوم تنصيب جو بايدن الرئيس الأمريكي، كتب أيمن نور أيضًا "حزب غد الثورة يدعو بايدن لبدء حوار جاد حول الديمقراطية في مصر"، منوها أنه يستقوي بقوى الخارج ضد البلد.
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