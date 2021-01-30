"الأجير المتآمر".. محمد الباز: أيمن نور يكذب كما يتنفس

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وصف الدكتور محمد الباز، الهارب أيمن نور بـ"المتآمر"، مشيرا إلى أن هذا الرجل لا يكل ولا يمل من التآمر ضد البلد.



وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن أيمن نور عندما خرج من مصر بعد 30 يونيو ادعى أنه سافر للعلاج، ولكنه تحول إلى أجير لدى جماعة الإخوان، ومن يدعمهم جماعة الإخوان، منوها أنه أصبح أجيرا خائنا لبلده، ورجل يكذب كما يتنفس.



ولفت "الباز"، إلى أن أيمن نور أعلن ترحيبه بلجنة الكونجرس للتحريض ضد الدولة المصرية، منوها أنه كتب عبر صفحته على "تويتر": "حزب غد الثورة يثمن خطوة تشكيل تكتل في الكونجرس لدعم ملف حقوق الإنسان في مصر ويتطلع للتعاون المثمر معه"، منوها أنه تآمر واضح وكامل ضد البلد.



وأوضح "الباز"، أن يوم تنصيب جو بايدن الرئيس الأمريكي، كتب أيمن نور أيضًا "حزب غد الثورة يدعو بايدن لبدء حوار جاد حول الديمقراطية في مصر"، منوها أنه يستقوي بقوى الخارج ضد البلد.

