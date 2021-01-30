برنامج تكافل وكرامة: نستهدف الوصول إلى 4 ملايين أسرة قريبًا (فيديو)

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قال ياسر عبد السلام، المشرف على العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة، إن البرنامج يستهدف الوصول إلى 4 مليون أسرة مستفيدة خلال الفترة المقبلة.



وأضاف "عبد السلام" في اتصال هاتفي ببرنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت أن هناك بحث ميداني ومعادلة إحصائية والكترونية من أجل أن يستفيد من هذا البرنامج عدد أكبر من الأسر الأكثر احتياجًا.



وأكد أن البرنامج حقق انجازًا كبيرًا على مستوى الدولة واستطاع أن يصنف الأسر الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن قاعدة بيانات البرنامج تشمل ما يقارب من ثلث المواطنين المصريين والتي تضم 31 مليون مسجل بهذه القاعدة.



وأشار المشرف على العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة، إلى أن هناك 14 مليون مستفيد داخل أسر تكافل وكرامة والبالغ عددها 3.8 مليون.



