الإسماعيلي يخطف تعادلا مثيرا من بيراميدز

السبت 30/يناير/2021 - 09:35 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
محمد زويد
خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تعادلا مثيرا من نظيره بيراميدز بستاد الإسماعيلية، مساء اليوم ، بالجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

واستطاع الدراويش في بداية المباراة أن يفتتح التسجيل عن طريق محمد عادل في الدقيقة 14 من عمر المباراة، قبل أن يتمكن السماوي من العودة في اللقاء سريعاً ويسجل هدف التعادل للفريق عن طريق رمضان صبحي في الدقيقة 17 بعد تمريرة من محمود حمادة.

وشهدت المباراة إصابة عبد الله السعيد في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول للمباراة ليحل إسلام عيسى بدلاً منه.

وحاول كل فريق أن يخطف الفوز لكن استمر مسلسل إهدار الفرص من قبل الفريقين طوال المباراة ، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وظل بيراميدز في المركز الخامس برصيد 15 نقطة ، بينما يصبح الإسماعيلي في المركز 16 برصيد 8 نقاط.

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