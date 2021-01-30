خطوة جديدة لتجهيز ثنائي الأهلي قبل مواجهة الدحيل

السبت 30/يناير/2021 - 09:30 م
وليد سليمان ومحمد هاني
وليد سليمان ومحمد هاني
علي نبوي
واصل الثنائي وليد سليمان ومحمد هاني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وخاض الثنائي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الأول الذي يقام على ملعب جامعة قطر.

يذكر أن الأهلي يستهل مشواره في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل، بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 من الشهر القادم.

ويسعى الأهلي لتكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في نسخة ٢٠٠٦ من البطولة بعدما احتل المركز الثالث فيها وحصل على الميدالية البرونزية.

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