أحمد موسى: نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد يتابعه 2 مليار مشاهد (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة بكل مؤسساتها تعاونت لإنتاج بطولة كأس العالم لكرة اليد، المقامة في مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري.



وأضاف خلال تقديمه برنامج"على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مونديال اليد حدث عالمي نظمته مصر في الوقت الذي قامت عدد من الدول بإلغاء العديد من البطولات، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أنه تم دعم مصر لتنظيم مونديال العالم لليد، موضحا أن هناك ثقة في المنظومة التي تم اتخاذها خلال مونديال اليد، وهي الفقاعة الطبية، الإجراء المطبق اليوم في كأس العالم للأندية، الذي يقام بعد أيام في الدوحة.



وأكد موسى أن هناك ثقة في إرادة الدولة المصرية على تنظيم هذا الحدث العالمي، ليكون نموذجًا لدول العالم بعد تنظيم مصر مونديال اليد بكفاءة عالية، كما أكدت جميع وسائل الإعلام التي أن ما فعلته مصر غير مسبوق.



وأشار الإعلامي أحمد موسى أن المباراة النهائية لمونديال اليد التي تقام غدا الأحد بين الدنمارك والسويد سوف يتابعها 2 مليار حول العالم.







