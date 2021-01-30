جيسوس يعترف بصعوبة البريميرليج هذا الموسم

السبت 30/يناير/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
وكالات
اعترف البرازيلي جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي بصعوبة الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم مشيرا إلى أن قدرة فريقه على المنافسة على اللقب ستظهر في نهاية الموسم.

وسجل جيسوس هدف الفوز لفريقه على ضيفه شيفيلد يونايتد 1 / صفر اليوم السبت في الدوري الإنجليزي ليكون هدفه الأول في آخر تسع مباريات مع الفريق هذا الموسم.

وعزز مانشستر سيتي موقعه في صدارة جدول المسابقة برصيد 44 نقطة بفارق أربع نقاط أمام جاره مانشستر يونايتد الذي يحل ضيفا على أرسنال اليوم في مباراة أخرى بالمسابقة.

وقال جيسوس : "في نهاية الموسم ، سنرى قدرتنا على المنافسة على لقب البطولة".

وأضاف : "هذا الموسم صعب على الجميع. لا يمكننا إهدار نقاط في المباريات التي نخوضها بملعبنا. لم نهدر النقاط اليوم وفزنا بالمباراة".

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