الباز يدعو جامعة الدول العربية إلى توفير لقاح كورونا للفلسطينيين

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دعا الدكتور محمد الباز، الجامعة العربية وأحمد أبو الغيط، بأن تكون هناك مبادرة لتوفير لقاحات كورونا للفلسطينيين الموجودين في الضفة والقطاع.



وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية لا يحصلون على اللقاحات، موضحًا أن إسرائيل منحت 5000 فلسطيني فقط اللقاح، منوها أن أعداد المصابين بكورونا في فلسطين حوالي 175 ألف شخص، والوفيات 1960.



وأوضح أن إسرائيل وفرت اللقاح للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية وهؤلاء معهم الإقامة الإسرائيلية، أما الفلسطينيين في الضفة والقطاع لا يحصلون على اللقاحات، لافتا إلى أنه بموجب اتفاقية جينيف فإن إسرائيل مسؤولة عن توفير اللقاح للفلسطينيين، وطبقا لاتفاقية "أوسلو" فإن وزارة الصحة الفلسطينية هي المسئولة عن توفير اللقاح، منوها أننا أمام أزمة يجب حلها.