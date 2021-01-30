الباز يدعو جامعة الدول العربية إلى توفير لقاح كورونا للفلسطينيين

الباز يدعو جامعة الدول العربية إلى توفير لقاح كورونا للفلسطينيين
السبت 30/يناير/2021 - 09:30 م
داليا الحسين
دعا الدكتور محمد الباز، الجامعة العربية وأحمد أبو الغيط، بأن تكون هناك مبادرة لتوفير لقاحات كورونا للفلسطينيين الموجودين في الضفة والقطاع.
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية لا يحصلون على اللقاحات، موضحًا أن إسرائيل منحت 5000 فلسطيني فقط اللقاح، منوها أن أعداد المصابين بكورونا في فلسطين حوالي 175 ألف شخص، والوفيات 1960.
وأوضح أن إسرائيل وفرت اللقاح للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية وهؤلاء معهم الإقامة الإسرائيلية، أما الفلسطينيين في الضفة والقطاع لا يحصلون على اللقاحات، لافتا إلى أنه بموجب اتفاقية جينيف فإن إسرائيل مسؤولة عن توفير اللقاح للفلسطينيين، وطبقا لاتفاقية "أوسلو" فإن وزارة الصحة الفلسطينية هي المسئولة عن توفير اللقاح، منوها أننا أمام أزمة يجب حلها.
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية لا يحصلون على اللقاحات، موضحًا أن إسرائيل منحت 5000 فلسطيني فقط اللقاح، منوها أن أعداد المصابين بكورونا في فلسطين حوالي 175 ألف شخص، والوفيات 1960.
وأوضح أن إسرائيل وفرت اللقاح للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية وهؤلاء معهم الإقامة الإسرائيلية، أما الفلسطينيين في الضفة والقطاع لا يحصلون على اللقاحات، لافتا إلى أنه بموجب اتفاقية جينيف فإن إسرائيل مسؤولة عن توفير اللقاح للفلسطينيين، وطبقا لاتفاقية "أوسلو" فإن وزارة الصحة الفلسطينية هي المسئولة عن توفير اللقاح، منوها أننا أمام أزمة يجب حلها.