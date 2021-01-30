"الديهي" عن حديث "البرادعي" عن المصالحة الوطنية: "الشيطان يعظ"

السبت 30/يناير/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن محمد البرادعي خرج من الثلاجة لممارسة هوايته في التغريد، وكتب في تغريده له: "رجاء من المواطنين الشرفاء ولجانهم بدلا من البذاءة والتشنجات ان يحسنوا من لغتهم العربية (بافتراض حسن النية) حتى يفهموا ان دعوتي للوحدة الوطنية ليست بدعة ولا دعوة إلى الهدم وانما هي التزام لم يتم تفعيله في الدستور (العدالة الانتقالية) وفي خريطة طريق ٣ يوليو (لجنة المصالحة الوطنية)"، معقبًا: "البرادعي يعظ كما أن الشيطان يعظ".

وتسأل "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، مخاطبًا "البرادعي"،: "عن أي مصالحة وطنية تتحدث، وبين من ومن تكون المصالحة الوطنية؟، ولماذا سكت دهرًا ونطقت كفرًا؟".

وتابع، أن البرادعي يعيد إنتاج وتقديم نفسه مرة أخرى كخادم ذليل للإدارة الأمريكية ولأي جهة تهاجم الدولة المصرية.

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