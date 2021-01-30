المطاريد.. الباز يكشف: من يدير حزب "أمل مصر" للتحريض ضد البلد؟

المطاريد.. الباز يكشف: من يدير حزب "أمل مصر" للتحريض ضد البلد؟
السبت 30/يناير/2021 - 09:29 م
داليا الحسين
كشف الدكتور محمد الباز،، مخطط جماعة الإخوان الإرهابية لاستخدام الحزب اللقيط "أمل مصر" لتشويه الدولة المصري.
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن صفحة حزب "أمل مصر" يديرها أشخاص، 3 من تركيا و2 من أمريكا و1 من المانيا، منوها أن هناك مؤامرة تدار من الخارج، للهجوم على الدولة المصرية ومحاولة تشويهها.
وتابع: "هؤلاء مطاريد هربوا من البلد وبيكسروا في البلد، وحمزة زوبع خد تمويل لانشاء الحزب لاشغالنا"، منوها أنه سيطلق على هذا الحزب "أمل الاخوان"، وليس أمل مصر.
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن صفحة حزب "أمل مصر" يديرها أشخاص، 3 من تركيا و2 من أمريكا و1 من المانيا، منوها أن هناك مؤامرة تدار من الخارج، للهجوم على الدولة المصرية ومحاولة تشويهها.
وتابع: "هؤلاء مطاريد هربوا من البلد وبيكسروا في البلد، وحمزة زوبع خد تمويل لانشاء الحزب لاشغالنا"، منوها أنه سيطلق على هذا الحزب "أمل الاخوان"، وليس أمل مصر.