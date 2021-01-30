المطاريد.. الباز يكشف: من يدير حزب "أمل مصر" للتحريض ضد البلد؟

السبت 30/يناير/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
كشف الدكتور محمد الباز،، مخطط جماعة الإخوان الإرهابية لاستخدام الحزب اللقيط "أمل مصر" لتشويه الدولة المصري.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن صفحة حزب "أمل مصر" يديرها أشخاص، 3 من تركيا و2 من أمريكا و1 من المانيا، منوها أن هناك مؤامرة تدار من الخارج، للهجوم على الدولة المصرية ومحاولة تشويهها.

وتابع: "هؤلاء مطاريد هربوا من البلد وبيكسروا في البلد، وحمزة زوبع خد تمويل لانشاء الحزب لاشغالنا"، منوها أنه سيطلق على هذا الحزب "أمل الاخوان"، وليس أمل مصر.

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