تعليق لميس الحديدي على إعادة ترشيح "أبو الغيط" لمنصب أمين جامعة الدول العربية

السبت 30/يناير/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
علقت الإعلامية لميس الحديدي على إعادة ترشيح أحمد ابو الغيط " لمنصب أمين عام الدول العربية قائلة إنه يأتي في ضوء العرف الكائن منذ عقود طويلة كون القاهرة تحتضن مقر جامعة الدول العربية.

وتابعت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON " قائلة:" هذا عرف على مدار هذه السنوات فيما عدى فترة نقل الجامعة العربية لخارج القاهرة إبان مقاطعة الدول العربية للقاهرة في أعاقب توقيع إتفاقية " كامب ديفيد " لكن العرف جرى أن يكون أمين الدول العربية من الدولة المضيفة وهي مصر.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه رسائل إلى القادة العرب للإعراب عن اعتزام مصر إعادة ترشيح أحمد أبوالغيط أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية لفترة ثانية مدتها خمس سنوات، والتطلع لدعم القادة لهذا الترشيح وفقًا لما تقضي به أحكام ميثاق الجامعة.

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