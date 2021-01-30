لميس الحديدي عن إحالة نجل كامل أبو علي للجنايات: المتهم نقل في "بوكس" عادي

السبت 30/يناير/2021 - 09:23 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قالت الإعلامية لميس الحديدي أن بيان النائب العام الصادر بحق حادثة الراحلة المهندسة " مي إسكندر " والذي قضى بإحالة المتهم هيثم ابو كامل للجنايات المتهم حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر دحض الشائعات التي انتشرت على السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة وعلى مدار أيام.

وأضافت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON " أن "المتهم نقل في سيارة " بوكس عادية " من غير واسطة أو سيارة خاصة أو سافر للخارج.

وأشارت إلى أن القانون طبق على الجميع سواء، مؤكدة أن بيان النائب رد على كل اللغط الموجود في " السوشيال ميديا " وأن الإحالة الأخيرة كانت أسرع إحالة للنائب العام ودحضت فكرة أنه نجل رجل أعمال وله معاملة خاصة.

كانت نيابة البحر الأحمر الكلية، اليوم السبت، قد "قررت إحالة المتهم " إحالة هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات ؛ لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها «مي إسكندر إسحاق» حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.

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