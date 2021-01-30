مخزن على مساحة 1000 متراً ونيران في البدروم.. المعاينة تكشف ملابسات حريق مخزن الطوابق

السبت 30/يناير/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
كشفت معاينة قوات الدفاع المدني بالجيزة، عن ملابسات إندلاع النيران في مخزن أحذية على مساحة 1000 مترًا بمنطقة الطرابق، إذ تبين أن المخزن عبارة عن (بدورم، طابقين) واندلاع النيران في "البدروم" قبل تمدد النيران إلى الطابق الأول ومنه إلى الثاني؛ بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال.


كما انتقل اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى موقع الحريق لمتابعة عمليات السيطرة على الحريق، ومحاصرته قبل وقوع خسائر في الأرواح.


كان اندلع حريق هائل في مخزن أحذية بمنطقة الطوابق بحي الهرم، مساء اليوم السبت، وجار محاولات قوات الدفاع المدني في السيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.


تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من شرطة النجدة بتصاعد ادخنة كثيفة من إحدى المنشآت بحي الهرم غربي المحافظة.


ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ10 سيارات إطفاء بمشاركة اللواء علاء سعيد واللواء هاني محمد والمقدم محمد إمام.


وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق قبل تمدده إلى باقي المجاورات، وبالفحص والمعاينة أن المخزن عبار عن مبنى من 3 طوابق على مساحة ألف مترًا، يفتقر لوسائل السلامة والأمن الصناعي مما يزيد صعوبة عملية الإطفاء.


وجار محاولات القوات للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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