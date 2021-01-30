مواقف وطرائف القسم الثالث.. لاعب التحرير يحصل علي انذارين ولم يطرد"وجاب جون"

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تقدم مجلس إدارة مركز شباب الزهراء بذكرى تظلم للجنة مسابقات القسم الثالث بمنطقة أسوان لكرة القدم، التي تشرف علي تنظيم منافسات المجموعة الاولي في دوري القسم الثالث، ضد حكم مباراة الفريق اليوم امام نادي التحرير التي انتهت بفوز الاخير بهدفين مقابل هدف.



جاء التظلم بسبب ما قام به حكم اللقاء في واقعة نادرا ما تتكرر في الملاعب المصرية، خطأ تحكيمي ربما يكون الاول، عندما قام محمد طه حكم منطقة اسيوط، والذي ادار مباراة التحرير والزهراء اليوم بالقسم الثالث، باشهار البطاقة الصفراء في وجه عبد الرحمن عبد الفتاح لاعب نادي التحرير الذي يرتدي القميص رقم77، في الشوط الاول.



ثم قام حكم المباراة باشهار البطاقة الثانية لنفس اللاعب في في الدقيقة42 من زمن الشوط الثاني، دون طرد اللاعب، الذي استمر في الملعب لمدة5 دقائق حتي تمكن فريقه من احراز الهدف الثاني، عن طريق اللاعب الحاصل علي انذارين دون طرده، ليقوم مراقب المباراة بالنزول ارض الملعب لاخراج اللاعب، دون تدخل من حكم اللقاء الذي تداعي بانه تناسي حصول اللاعب علي انذارين، وعند اعتراض الجهاز الفني لفريق الزهراء قام حكم اللقاء بطرد اللاعب وانهاء المباراة.



وقال عبد الرحيم سعد في تصريح خاص ل"الفجر الرياضي" ان الامر يزداد سوءا كيف لمثل هذه الامور تحدث في الملاعب، ومايثير الدهشة انها لا تحدث الا مع فرق اندية اسوان، التي ربما يكون الامر اصبح مؤكدا للجميع بصعود احد فرق منطقة أسوان سنويا،





يذكر ان فريق نادي التحرير يحتل صدارة المجموعة الاولي برصيد19 نقطة، فيما يحتل الزهراء المركز التاسع برصيد6 نقاط.

