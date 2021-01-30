هل تربية الأبناء مسئولية الأم فقط؟.. مجلس الأزهر العالمي للفتوى يجيب (فيديو)

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قال الشيح محمد العماوي، عضو مجلس الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن تربية الأبناء مسئولية تقع على الأب والأم معا، مشيرًا إلى أن «الأب» ليس مجرد صندوق مالي يحصل من خلاله الأبناء على الأموال اللازمة لشراء احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية؛ فالرجل لا يقتصر دوره على توفير النفقات فقط، وإنما يظل هو القدوة والنموذج الذي يحتذى في البيت والحياة عمومًا، لذلك فهو له دور كبير في تنشئة وتوجيه الأبناء وإرشادهم، خاصة في مراحل حياتهم الأولى.



وأضاف "العماوي"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن عاطفة الأبوة ضرورية وإن اختلفت طبيعة العاطفة بين الطرفين "الأب والأم" بحكم التكوين الجسدي والنفسي للرجل الذي غالبًا ما يكون عقلانيًا في التعامل مع أبنائه أكثر من المرأة التي تسيطر عليها العاطفة، مشيرًا إلى أن ما يُشاع من أن تربية الأبناء تقع على عاتق الأم فقط اعتقاد خاطئ، فالمسؤولية مشتركة بين الزوجين، وتربية الأبناء ليست مهمة الأمهات، فحضور الآباء مهم جدًا في حياة أبنائهم من كافة النواحي، خاصة فيما يتعلق بتنشئتهم الاجتماعية.



وتابع: "الانشغال بالعمل مع تطور الحياة العصرية، وانشغال الآباء بالبحث عن أسباب الرزق وتأمين مستوى حياتي ومعيشي كريم لأسرهم، ضروري، ولكن يغفل الكثير من الآباء عن تخصيص وقت مناسب لقضائه مع أبنائهم حتى يقوموا بدور تتخطى أهميته جلب المال إلى الأهل والأبناء، وهو الإسهام في التنشئة النفسية والعاطفية للصغار، مما يجعلهم أكثر قدرة على النجاح والإبداع في حياتهم الشخصية والعملية.



