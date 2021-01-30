ارتفاع تحويلات الوافدين بالمملكة العربية السعودية 19.3% العام الماضي

كشفت حسابات لأحد المواقع الاقتصادية، أن تحويلات الوافدين بالمملكة العربية السعودية ارتفعت بنسبة 19,3% خلال عام 2020 على أساس سنوي رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا التى أثرت سلبا على تحويلات الأموال في عدد من دول العالم.

وبهذه الزيادة فقد وصلت إجمالي قيمة التحويلات للوافدين بالمملكة العربية السعودية إلى 149,69 مليار ريال (39,92 مليار دولار) في العام الماضي، مقابل 125,53 مليار ريال (33,47 مليار دولار) في عام 2019، حيث تم الاستناد إلى تلك المعلومات وفقا لمعلومات من موقع البنك المركزي السعودي.