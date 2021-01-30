عضو مجلس الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يعلق على ترك الأب المنزل وتخلية عن مسؤولياته المادية

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علق الشيح محمد العماوي، عضو مجلس الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على الطفلة الرضيعة ضحية التعذيب على يد والدها، والتى خلع عنها ملابسها لحرقها فى الشارع فى الطقس البارد: قائلًا: "هذا الأب آثم وضعيف الإيمان"، كاشفا حكم هروب الأب من المنزل؛ حتى لا يتحمل مسؤولية الإنفاق على الزوجة والأولاد، وتربيتهم كذلك، ملقيًا بالمسؤولية كاملةً على الزوجة؟»، إن الله شرع الزواج لحكم سامية.



وأضاف "العماوي"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن الحكم هو إعفاف النفس، وتحصيل الذرية الصالحة، وحتى تستكمل البشرية مسيرتها التي قدرها الله تعالى لها في الحياة الدنيا، فيقوم الإنسان بخلافة الله تعالى في الأرض، ويعمرها بطريقة واضحة آمنة غير محرمة، وهو ما ورد في قوله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً".



وتابع: "أصبحت مسألة هروب الرجال من المسئولية منتشرة بشكل كبير، خصوصًا في الأعوام الأخيرة، ملقيًا بالمسئولية على الزوجة؛ إلى جانب قسوة قلب الأب على أبناءه في كثير من الأحيان ويرجع سببه إلى ضعف الإيمان".





