ردًا على محمد ناصر.. "الديهي": "25 يناير غزوة المهابيل"

السبت 30/يناير/2021 - 09:17 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
استنكر الإعلامي نشأت الديهي، وصف الإعلامي الإخواني محمد ناصر، في حواره مع إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن ما جرى في 25 يناير يشبه غزوة أحد، معقبًا: "جاهل يصف لأحمق".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن محمد ناصر ينضح عن ما بداخله من جهل وتناقض وغل، ويريد أن يماثل حركة 25 يناير ويضاهيها بغزوة أحد، معلقًا ساخرًا: "دي غزوة المهابيل".

وانتقد تساؤل محمد ناصر لـ "منير"، الذي قال خلاله: "هل جماعة الإخوان تنتظر جو بايدن على أمل أن يعيدها للسلطة مرة أخرى؟"، ليجيبه: "نحن ننتظر قدر الله"، معقبًا: "في ناس مغيبة إلي هذا الحد السائل والمسئول، هؤلاء النكرات دول هيرسموا مستقبل مصر، بايدن رئيس أمريكا، هو بايدن بيحكم مصر؟!"، معتبرًا أن هذا التصريح يفضح ما في عقول الإخوان تجاه الدولة المصرية، مشددًا على أن ما يمارسه إبراهيم منير ومحمد ناصر على الهواء أقذر وأحقر مما تمارسه فتاة ليل في حانة".

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