"الديهي": دعم الوحدة والجيش الوطني بالدول العربية من ثوابت السياسة المصرية

السبت 30/يناير/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التونسي، اطمئن خلاله على سلامة أخيه الرئيس التونسي، اثر واقعة البريد المرسل لرئاسة الجمهورية التونسية، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن الوضع في تونس يزداد سوء وارتباط وكتامة فالرئاسة التونسية تواجه ما يشبه انقلاب ناعم من راشد الغنوشي والبرلمان الحالي الذي حاول استقطاب رئيس الحكومة، منوهًا بأن الرئاسة التونسية أصدرت بيان اعتبرت خلاله أن مكالمة الرئيسين الهاتفية فرصة للحديث عن تسميم العقول والأفكار.

وأكد "الديهي"، أن معركتنا الأساسية مع من يعادوا الدولة الوطنية، سواء في تونس أو الجزائر أو مصر فالعدو واحد، فمصر تدعم وحدة الدول العربية والحفاظ على الدولة الوطنية والجيش الوطني في جميع الدول العربية وهذه ثوابت لدى الدولة المصري، فهي تريد عودة العواصم العربية وليس لها أطماع في هذه الدول سوى الحفاظ على الدول وعلى حقوق الإنسان من خلال مجابهة الجماعات الإرهابية.
 
وشدد، على أنه ما وجد الإخوان في جملة مفيدة أو معادلة أو صيغة سياسية إلا وأفسدوها وفخخوها، ولا يمكن أن يكون هناك تناغم بين من يدعون للحق، ومن يدعون للباطل والشيطان، مؤكدًا أن المعركة ليست بين الإسلاميين والعلمانيين، فهؤلاء افسدوا وشوهوا الإسلام واتخذوا الإسلام مطية للوصول للحكم، وهم أبعد ما يكونوا عن الإسلام.

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