إسلام كامل: 30 مليون تعداد الفئة التي تستمع إلى أغاني المهرجانات



وأشار إلى أن الجيل من 15 لـ24 عام هم الفئة التي تستمع إلى المهرجانات، خاصة "أوكيا وأرتيجا" ومحمد رمضان و"المدفعجية"،لافتَا إلى أن هذه الفئة يصل تعدادهالـ30 مليون.





قال إسلام كامل، مغني وممثل، إنه قام بإعداد أغنية للمطرب المهرجانات أحمد سعودي، بالتعاون مع بيدو ياسر الذي قام بإعداد أغينة "السلطان" للفنان محمد رمضان، وخلال 4 أيام، حصلت الأغنية على 6 مليون مشاهدة.وتابع "كامل"، خلال حواره مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت: "الأغنية اللي عملت 6 مليون مشاهدة في أيام قليلة للغاية، أسمها الكلام على صحة، وهناك أغنية أخرى أسمها بخ انت اتخضيت".