عباس أبو الحسن يوجه رسالة للطبيب التحرش

السبت 30/يناير/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
مي مرسي
وجه الفنان عباس أبو الحسن رسالة، لطبيب التحرش الذي حكم عليه بالحبس على ذمة التحقيقات، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "أبو الحسن" قائلا: "هام جدا جدا، نحن لا نطمئن ولا نهدأ حتى نكون استنفدنا كل ما بوسعنا ولابد دائما من افتراض وتوقع الأسوأ، بجدد طلبي الي كل واحد حصل له موقف تحرش مع المجرم المتهم المعترف بالتقدم بشهادته مش مهم امتي.. لو من 20 سنة.. متعتمدوش بس على شهاداتنا وأدلتنا المقدمة".

وتابع "إظهار حجم وعدد وسنين اعتداءاته داخل وخارج عياداته هو السبيل المؤكد لتغليظ عقوبته من قبل القضاء الراجل ده تعبان ومجرم معتاد أصيل وعنده ثروة جبارة وربما متورط معاه شخصيات أو كيانات هتدافع عنه بكل الطرق".

واختتم قائلا: "يقدر يفبرك ورق.. يشترى ذمم.. يضرب شهادات طبية.. يعمل أي حاجة لأنه في دفاع مستميت عن حياته!. البوست التالي هوضح أسهل طريقة لضم شهادة أي منكم لملف القضية الأصلي من غير متخرج من بيتكم ولا محتاج حتي محامٍ ومش هتاخد مجهود 5 دقايق، مافيش اسماء خرجت من داخل النيابة وقانون سرية ضحايا التحرش مفعل تماما".

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