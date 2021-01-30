أمين عام "التجمع" استدعاء البرلمان للحكومة أظهر الخلل في أداء بعض الوزرات

السبت 30/يناير/2021 - 09:08 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
قال عبدالناصر قنديل، رئيس الشئون البرلمانية لحزب التجمع، والأمين العام المساعد للحزب، إن استدعاء مجلس النواب للحكومة المصرية لتقديم تقرير عن أداءها خلال الفترة الماضية سابقة لم تحدث من قبل للبرلمان، مشيرًا إلى أن هذا الأمر من شأنه تقييم أداء الوزراء بشكل حر بما يسمح لرئيس الجمهورية أن يطلّع علي التقييم المجتمعي لأداء الوزرات ومَنْ هم الوزراء الذين يستحقون أن يستمروا في مناصبهم ومَنْ منهم يجب أن يرحل.

وأضاف "قنديل" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن عملية تقييم الوزراء واستدعاؤهم للبرلمان في مصر يتم وفقًا لبرنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي والذي سبق وأن تقدمت برؤية مكتوبة عنه عندما عُينت عام 2018 والذي يتضمن خطة عمل لمدة 4 سنوات من عام 2018 -2022، لافتًا إلي أن محاسبة الوزراء علي برنامج مكتوب والرد بتقارير مكتوبة أمر جيد.

وأكد الأمين العام لحزب التجمع، أن التقييمات التي تمت كشفت بشكل واضح أنه هناك خلل في أداء بعض الوزرات وعلي رأسها وزارة التربية والتعليم، ووزارة الإعلام، ووزارة وقطاع الاعمال، موضحًا أن الوزرات الثلاث من أبرز الوزارات التي وجه لأدائهم انتقادات حادة من قِبل النواب مما يستدعي إعادة النظر في استمرار هؤلاء الوزراء في مناصبهم.

وأوضح "قنديل" أن هناك وزارت أخري مهمه سيتم استدعاؤها للبرلمان علي مدار الأسبوع الجاري والأسبوع القادم وعلي رأسها وزارة الصحة، والذي يُشكل تقييمهم جزء مهم من المشهد العام ويعطي سابقة برلمانية يمكن البناء عليها في المستقبل.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

أخبار تهمك

خطوة جديدة لتجهيز ثنائي الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ يوم

عاجل.. السيسي يُصدر توجيهات جديدة بشأن الدراسة بالجامعات

منذ حوالي 5 ساعات

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

منذ يوم

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

منذ حوالي 11 ساعة

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ يومين

الزمالك يقترب من ضم بديل مصطفى محمد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

زفاف إلى الجنة.. تفاصيل وفاة "عروسة" قبل زفافها بساعات في بني سويف

منذ حوالي 4 ساعات

فوز بلبيس والغزل وتلا وعرابي وتعادل ميت خاقان في جولة ساخنة بالقسم الثالث

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الرجاء المغربي يقترب من الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

"الغندور" يكشف عن خليفة مصطفى محمد في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ يومين

الإسماعيلي يخطف تعادلا مثيرا من بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

عاجل.. اندلاع حريق داخل وزارة التضامن الاجتماعي

08:06 م

الطب الوقائي يكشف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

07:01 م

"الغندور" يكشف عن خليفة مصطفى محمد في الزمالك

08:30 م

عاجل.. السيسي يُصدر توجيهات جديدة بشأن الدراسة بالجامعات

05:34 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات