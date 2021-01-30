وزير المالية السعودي: العمل على تسريع برنامج الخصخصة العام الجاري

قال محمد الجدعان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف إن المملكة تملك فرصاً استثمارية في عدد من القطاعات مثل الصناعات التقليدية، والطاقة المتجددة، وكذلك التقنية، مضيفا: سنواصل الاستثمارات في التقنية، وقدرات الكوادر الوطنية الشابة الذين هم قادة المستقبل، وستعمل حكومة المملكة على تسريع برنامج التخصيص خلال عام 2021، مما يوفر العديد من الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات مثل "المياه والرعاية الصحية والتعليم، وغيرها".

وأكد أن حكومة المملكة قامت بعدد من الإصلاحات في الأسواق المالية، وأسواق الدين مما ساعد على نمو الاستثمارات فيه خلال العام 2020، ومن المتوقع أن يشهد نمواً أكبر خلال العام الحالي.

وشارك وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأربعاء في الدورة الرابعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، والذي جرت فعالياته (27 - 28 من يناير)، الذي ينعقد تحت شعار "النهضة الاقتصادية الجديدة" وتتناول فعالياته أهمية مستقبل الرعاية الصحية، والتعليم، والقضايا البيئية والاجتماعية، والقضايا المتعلقة بالحوكمة من أجل الاستثمار المسؤول، إضافةً إلى النظرة المستقبلية فيما يتعلق بالاقتصاد والنمو للعام 2021م.

وفي اللقاء الحواري الذي شارك وزير المالية محمد الجدعان، إلى جانب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في دولة البحرين الشقيقة، والسيد توماس باراك الرئيس التنفيذي لشركة كولوني كابيتال الأمريكية (Colony Capital)، وجايسون غرينبلات المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أبراهام فينتشر (Abraham Venture) الأمريكية.

وخلال اللقاء ناقش الوزير الجدعان بعضًا من أحوال المملكة قبل جائحة كورونا وكذلك التغييرات والتعديلات الدقيقة التي أُجريت على ضوء الجائحة. وبيَّن أن المملكة بدأت برؤية وفق مستهدفات واضحة، وحققت نتائجها المرجوة، ولقد اختبرت جائحة كورونا رؤية المملكة 2030 التي أثبتت فاعليتها من خلال الاستثمارات والإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تسهيل الأعمال وتحفيز بيئة الاستثمار ورفع كفاءة الإنفاق، مشيراً إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية ساهمت من تحقيق تحول سريع، كما ساهمت في سرعة الانتقال من بيئة العمل الواقعية إلى الافتراضية، ومكّنت الحكومة من تقديم خدماتها بكل يسر وسهولة خلال الجائحة"